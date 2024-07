Come riuscire ad andare in palestra con il caldo | i consigli per non abbandonare l’allenamento in estate

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di lunedì 8 luglio 2024) Allenamento durante l’proseguire l’attività fisica, fuori e dentro la, anche nei mesi più caldi dell’anno. Con l’arrivo dell’e delle temperature elevate, la tentazione di interrompere l’attività fisica epuò essere forte. In effetti, con ilintenso ci sono dei meccanismi fisiologici che rendono l’attività fisica più impegnativa. Il sangue arterioso (ossigenato) viene indirizzato verso i muscoli per il metabolismo energetico e verso la pelle per i meccanismi di termoregolazione e dissipazione del calore. Allenamento con il, cosa fare – cityrumors.itGli allenamenti con temperature elevate comportano innalzamento della frequenza cardiaca, minore disponibilità di sangue per i tessuti e una prevalenza dei processi anaerobici con un conseguente aumento dell’acido lattico.