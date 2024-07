Boeing si dichiara colpevole per i disastri aerei | oltre 900 milioni di dollari di multa

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

La compagnia aerospaziale Boeing ha accettato di dichiararsi colpevole per aver ingannato le autorità di regolamentazione della sicurezza aerea in relazione a due incidenti mortali che hanno coinvolto due 737 Max in Indonesia ed Etiopia, uccidendo 346 persone. Il documento depositato presso un tribunale del dipartimento di Giustizia in Texas prevede che Boeing paghi 487,2 milioni di dollari di sanzioni e almeno 455 milioni di dollari in tre anni per rafforzare i suoi programmi di conformità e sicurezza. Boeing dovrà inoltre assumere un monitor indipendente per tre anni per supervisionare tali miglioramenti. Il tribunale deve ancora approvare il patteggiamento, ma i pubblici ministeri hanno chiesto un'udienza già in luglio.