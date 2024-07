Apnea è il singolo d’esordio di Gabriele

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di lunedì 8 luglio 2024) Da venerdì 12 luglio 2024 sarà in rotazione radiofonica “”, il primodigià disponibile sulle piattaforme digitali dal 5 luglio. “”, brano finalista al Fatti Sentire Festival 2024 che verrà trasmesso su Rai 2 giovedì 11 luglio, racconta come a volte nella vita si debba trattenere il respiro per non cadere. La canzone esprime tutta la rabbia dell’artista e la necessità di allontanarsi da tutto perché l’aria intorno a lui non gli faceva bene. Si sentiva soffocato dalle circostanze e dalle persone intorno a lui. Scrivere questa canzone è stato come liberarsi da un peso, come se finalmente potesse prendere un respiro profondo dopo essere stato inper troppo tempo. Spiega l’artista a proposito del brano: “Scrivere per me è stato inizialmente un modo per far trascorrere il tempo, in pandemia.