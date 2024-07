Wimbledon Sinner batte Shelton e va ai quarti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 7 luglio 2024) Londra, 7 luglio 2024 – Jannikè aidi. L’altoatesino ha sconfitto in tre set Benagli ottavi, dominando i primi due parziali ma soffrendo tanto nel terzo, dove era finito sotto tre a zero e nel tiebreak conclusivo ha dovuto salvare quattro set point. Un ultimo game al cardiopalma perche, nonostante privo delle sue accelerazioni di diritto, sparate spesso fuori, è riuscito di testa e mentalità are il temibile americano che a un certo punto sembrava inarrestabile. Ottima la solidità mentale del numero uno al mondo quando la partita poteva complicarsi e allungarsi fin verso il quarto e il quinto set, ma fortunatamente un errore diin risposta e la freddezza dihanno consentito una buona chiusura in tre set che fa risparmiare energie.