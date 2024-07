Un’altra via Gioberti Addio allo shopping vip Estetisti e ’kebabbari’ al posto delle botteghe

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 7 luglio 2024) Poco più di quattro anni fa in viaè approdato il primo negozio di servizi alla persona gestito da cittadini cinesi che fu accolto con stupore dalla strada dellofiorentina, a due passi da piazza Beccaria. Oggi sono diventati cinque. Non solo. Quasi un anno fa ha alzato il bandone anche il primo kebabbaro, una vera novità per la strada. Dara, la fotografia commerciale della strada è a poco a poco cambiata. Chi cammina in vianon può non rimanere colpito dalle vetrine scintillanti di tante nuove attività che hanno preso ilvecchie, cadute giù come birilli nel corso degli anni e a cui il covid ha dato il colpo di grazia. Tutti si ricordano del cosiddetto Bar dei preti, del biciclettaio, dell’orologiaio, della latteria,macellerie,pescherie, del fornaio o dell’Emporio dei giocattoli.