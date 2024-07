Sport vero esempio di inclusione ed integrazione | sabato talk show a Telese Terme

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 7 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLo, in generale, ed il calcio, in particolare, da sempre sono undi veraed. Su questo verterà ilsul tema “Il calcio tra simboli e nuovi scenari. I grandi valori: bandiere e goal senza frontiere” organizzato in collaborazione con l’Unione della Stampaiva Italiana (USSI) e il Comitato Italiano Paralimpico Regione Campania (CIP) nell’ambito della undicesima edizione del “Telesia for Peoples”. Ilsi terrà, 20 luglio (ore 21,00), nell’anfiteatro delladi. Dopo i saluti istituzionali di Giovanni Caporaso (Sindaco Città di), Nino Lombardi (Presidente Provincia di Benevento) e Filippo Sardisco (Presidente Pro Loco Telesia) sul palco la giornalistaiva Sonia Lantella coordinerà gli interventi di S.