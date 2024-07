Sainz distrutto | ormai non ne può più

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di domenica 7 luglio 2024), il futuro del ferrarista mette tutti sulle spine dentro al Circus. Ecco le parole del collega che lo prende di mira Una cosa è sicuro: Carlosil prossimo anno non correrà più con la Ferrari. Dalle parti di Maranello come sappiamo hanno deciso di ingaggiare Lewis Hamilton e affiancarlo a Leclerc. E lo spagnolo è in cerca di una nuova squadra per l’anno prossimo.(Lapresse) – Ilveggente.itDi offerte senza dubbio gliene sono arrivate. E questo mette a rischio anche altri piloti che sono in attesa di capire il proprio futuro. Insomma, c’è tensione, non solo in pista dove nell’ultimo periodo non stanno mancando i fraintendimenti, ma anche al paddock. Tutti che cercano di capire quelle che saranno le intenzioni di Carlos per il prossimo anno.