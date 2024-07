Quelle donne uccise due volte

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 7 luglio 2024) Cosa resta di una vita cancellata da chi cancella anche la propria? Non un crimine da punire, una colpa da espiare, qualcuno contro cui scagliare la propria disperazione. Neppure la speranza di un’anima da redimere. Solo lacrime e silenzio. Impotenza. Il contrappasso a cui condannano il mondo uomini che non sono stati capaci di esprimere la loro essenza senza negare quella degli altri. Che odiano il loro prossimo come se stessi. Le vittime sono quasi sempre fidanzate, compagne, mogli o ex. Vittime di cui si credono vittime. Una teoria paranoica troppo spesso tradotta in pratica. In Italia la motivazione più frequente degli omicidi-suicidi è impropriamente definita passionale. Sono femminicidi-suicidi, dunque. Femminicidi due. Storie diin quanto tali, punite per l’abbandono o per essere rimaste nella coppia senza tuttavia riuscire a esorcizzare insicurezze, gelosie e follie quotidiane di un uomo autoproclamatosi padrone delle loro esistenze.