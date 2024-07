Orrore al rito sciamanico Gettato morto nel fiume | Ucciso da più persone

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 7 luglio 2024) La morte di Alex Marangon è dovuta a "cause violente e non accidentali". La conferma arriva dalla procura di Treviso dopo la conclusione dell’autopsia sul corpo del 25enne di Marcon, in provincia di Venezia, trovatonelPiave dopo aver partecipato a un ritualeall’abbazia di Santa Bona a Vidor. E a questo punto l’indagine cambia. Si procede per omicidio volontario. A carico di ignoti, per ora. E sempre in attesa degli esami tossicologici, che dovrebbero chiarire la sua lucidità dopo l’assunzione dell’ayahuasca. LA FAMIGLIA Intanto, però, la famiglia si fa sentire. L’avvocato Nicodemo Gentile, che assiste i Marangon, dice che l’autopsia su Alex "restituisce un quadro inquietante, quello di una aggressione potente, sfuggente, nel corso di una colluttazione che male si concilia con il caso".