Napoli per la porta…Mentre Gaetano e Zerbin…

(Di domenica 7 luglio 2024) Il prossimo portiere del: di seguito alcune righe tratte dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport. “Porta blindata, per diversi anni. Almeno è quello che pensano e sperano a. E anche per questo la società si è già mossa per sistemare le due questioni contrattuali”. Ilper Caprile.. “Per Elia Caprile, che sarà a disposizione di Conte sin dal primo giorno di ritiro, è già stata attivata l’opzione per allungare l’attuale accordo di un anno, fino al 2029. Un gesto che significa molto per il portiere che De Laurentiis un anno fa prese dal Bari e poi girò in prestito a Empoli”., Meret a Castel di Sangro Ora si aspetta il prolungamento di Meret, che Conte abbraccerà a Castel di Sangro. Grazie alle presenze della scorsa stagione il contratto è stato allungato in automatico al 2025, ma nei prossimi mesi l’accordo sarà prolungato fino al 2027?.