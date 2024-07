Napoli caos al Cardarelli | pericoloso detenuto fugge è caccia all’uomo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 7 luglio 2024) In un episodio che ha scosso le autorità penitenziarie e sollevato critiche sul sistema di sicurezza, unè riuscito a fuggire dall’Ospedaledi. L’uomo, giànel reparto SAI San Paolo del carcere di Poggioreale, era stato trasferito in ospedale per gravi problemi di salute, mentre era contestata anche la violazione della legge sulle armi, reato per il quale era stato arrestato lo scorso maggio.Leggi anche: Alex Marangon ucciso durante un rito sciamanico, l’amico: “Era preoccupato” Secondo quanto dichiarato dal segretario nazionale del Con.Si.Pe., Luigi Castaldo, ilè riuscito a eludere la sorveglianza del personale di Polizia Penitenziaria, che era incaricato del suo piantonamento. Castaldo ha sottolineato la gravità dell’episodio, evidenziando le criticità organizzative nel sistema penitenziario riguardo alla gestione dei ricoveri esterni d’urgenza.