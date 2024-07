MotoGp al Sachsering Bagnaia trionfa davanti ai fratelli Marquez e torna in testa al mondiale Martin cade a due giri dal termine

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 7 luglio 2024) Nuovo trionfo per Francesco “Pecco”. Sulla pista tedesca del, “Nuvola Rossa” ottiene la vittoria nel quarto Gran Premio consecutivo (il primo in top class su questo circuito), aldi un weekend complicato che lo ha visto partire dalla quarta posizione in griglia.al traguardo è primoaiMarc e Alex. Beffa per Jorge, che dopo aver conquistato la pole position in qualifica e aver vinto la gara sprint, è caduto a duedal, perdendo così ladella classifica piloti, riconquistata dache ora ha 222 punti, contro i 212 dello spagnolo. Protagonista di una grande rimonta nel Gran Premio di Germania proprio Marc. L’otto volte campione del mondo partiva dalla tredicesima posizione, in condizioni non ottimali dopo la brutta caduta subita venerdì.