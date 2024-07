Metaphor | ReFantazio il nuovo Showcase condivide informazioni inedite su due personaggi

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di domenica 7 luglio 2024) SEGA ed Atlus ha pubblicato unvideodi, dedicato nello specifico all’approfondimento della storia deled atteso gioco di ruolo fantasy creato da Studio Zero, team di sviluppo a cui dobbiamo Persona 3, 4 e 5. Difatti dopo aver condiviso lo Story Trailer appena pochi giorni fa, il team di sviluppo ed il publisher giapponese hanno deciso di pubblicare unvideodedicato alla componente narrativa del JRPG, offrendo in questo modo maggiori dettagli sulla storia, l’ambientazione ed i. Proprio in questovideo Atlus e SEGA hanno deciso di concentrarsi su dueche i giocatori potranno incontrare durante la storia di: si tratta nello specifico di Neuras e Junah.