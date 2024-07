Lotta di mezz' ora col mostro dei fiumi | la battaglia di Gabriele Ceriotti col pesce siluro

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 7 luglio 2024)fisica più che pesca.tra uomo e. Sfida tra chi ha una canna e un mulinello come arma e chi dalla sua ha un intero fiume ad aiutarlo. Radici, piante sommerse e avvallamenti dei fondali, i nascondigli preferiti del “” d'acqua dolce, verso cui punta dopo aver abboccato. È lì che riesce a “prendere filo” per cercare vincere la partita. «Se non hai le lenze giuste è un'impresa quasi impossibile issare undal fondo», racconta, esperto pescatore e profondo conoscitore del Ticino, che quasi ogni giorno naviga con la sua barca. Aveva appena tre anni quando insieme ai nonni andava per fossi a insidiare vaironi, sanguinerole e alborelle; e oggi che ne ha 33 i pesci oltre il metro di lunghezza, per lui, sono diventati la normalità.