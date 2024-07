L’OraSì riparte da coach Andrea Gabrielli | Sarà una squadra aggressiva e tignosa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 7 luglio 2024) "unalunga,che praticherà un basket dispendioso. Vedremo che roster riusciremo ad allestire": parole chiare del nuovogiallorosso, 48 anni con un curriculum solido diviso fra importanti settori giovanili (Scavolini Pesaro e Aquila Trento) e club di A2 e B che hanno saputo navigare con profitto. Sulla sua scelta chiarisce ogni particolare Giorgio Bottaro, general manager dell’Ora Sì, in procinto a traslocare a Torino in A2, ma non "abbandono e sarò sempre in contatto cone società. Ravenna non ti lascio". "Prima di contattare, eravamo intenzionati a potersi avvalere di un altro (non ne fa il nome ma che fosse Ferrari è il segreto di Pulcinella, nda). Tutti d’accordo, poi l’interessato contropropose un contratto triennale con facoltà annuale di recedere gratuitamente.