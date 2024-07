L’open day di ’Crea’ | | Ricerca e tutela per la biodiversità

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 7 luglio 2024) L’Assessore regionale all’agricoltura Andrea Maria Antonini ha preso parte alla giornata di Open Day organizzata dal centrodi Monsampolo. L’iniziativa è stata promossa per far conoscere e divulgare temi di grande rilevanza e attualità scientifica per il settore come: la conservazione della, l’orticoltura biologica, il miglioramento biotecnologico, l’utilizzo dei sensori ottici per l’agricoltura. Alla presenza di amministratori, tecnici e responsabili del Centro, l’assessore Antonini, dopo aver rimarcato gli ottimi risultati raggiunti finora dache, insieme con altre realtà di punta della provincia di Ascoli (Istituto Ulpiani Università, Centro Agro-Alimentare di San Benedetto e una prossima nuova struttura con sede a Montalto dedicata all’ortofrutticolo) costituisce un’eccellenza per le Marche, ha evidenziato come la Regione è impegnata, da tempo, "nel sostenere concretamente ogni attività die diper la, oltre che di valorizzazione del biologico, poiché laddove si facon metodo e conoscenza, lì è possibile favorire e incoraggiare la crescita del territorio, il potenziamento dei servizi agricoli, il rispetto dell’ambiente".