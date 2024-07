Lo Stregale è in sicurezza Il fosso ora fa meno paura

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 7 luglio 2024) A Montemurlo non si fermano gli interventi di messa indel tratto tombato del torrente, che scorre proprio sotto le strade nel cuore della città. In questi giorni sono stati conclusi i lavori di posa della calza, il tubo metallico di rinforzo, nel tratto del torrente che scorre sotto la via Montalese. Finalmente sono stati rimossi i due semafori che regolavano la circolazione in attesa del completamento dell’intervento. Dopo l’alluvione del 2 novembre scorso il Comune ha lavorato per rimettere inil torrente che aveva rotto in vari punti causando allagamenti e numerosi danni. Ora gli ultimi interventi proseguono nel tratto a valle dI via Montalese verso via Scarpettini, mentre sono in corso anche un’altra serie di operazioni nel tratto sotto la pista ciclopedonale verso l’uscita delnei pressi della località La Querce con i risanamenti e i consolidamenti a carattere strutturale oltre alla impermeabilizzazione.