Lituania-Porto Rico oggi in tv | canale orario e diretta streaming finale Preolimpico San Juan 2024 basket

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 7 luglio 2024) Tutto pronto perdel torneodi Sandimaschile. La squadra guidata da coach Kazys Maksvytis, dopo aver eliminato l’Italia di Gianmarco Pozzecco, tornano in campo per vincere ancora ed assicurarsi così l’ultimo biglietto in palio per le Olimpiadi di Parigi. Serve però una grande prestazione per battere la compagine caraibica di Nelson Colon, reduce dal successo contro il Messico e determinata a sfruttare il tifo del proprio pubblico per centrare il successo decisivo. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria e festeggerà la qualificazione per i prossimi Giochi Olimpici? La palla a due è fissata alle ore 00:00 della notte italiana tra domenica 7 e lunedì 8 luglio al PuertoColiseum Jose Miguel Agrelot “El Choli” di San, in