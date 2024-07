Il borgo di Marinella in silenzioso abbandono La Consulta | Alcuni lavori vanno fatti subito

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 7 luglio 2024)(La Spezia), 7 luglio 2024 – Addentrarsi neldiin una mattinata di inizio luglio e rimanere affascinati dalla potenzialità inespresse di quella zona rurale. Immaginare che quell’area, ferma nel tempo, possa rivivere come un tempo. Rispetto alle giornate uggiosi e invernale in cui quello appariva più a unfantasma qualcosa è cambiato. Complice la stagione estiva, il circolo Arci e le Poste, che mantengono vitale il fulcro della frazione marina di Sarzana, si notano diverse persone che a piedi o in bicicletta esplorano quello che purtroppo ancora assomiglia a un cantiere diffuso a cielo aperto. Giovedì mattina percorrendo via della Chiesa, partendo da piazza Libertà e arrivando sino al cimitero dia catturare l’attenzione sono state le tanti reti arancioni con su affisso il cartello che segnalain corso senza però vedere interventi in corso d’opera.