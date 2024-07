Ianesi più Guidi chi piace I pezzi pregiati granata

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 7 luglio 2024) Ultima settimana di vacanza e poi si parte. Lunedì 15 luglio il Pontedera si ritroverà al Mannucci per l’inizio della preparazione atletica che durerà fino al 27, secondo un programma che prevede martedì 16 luglio i test fisici in mattinata al San Rossore Sport Village e nel pomeriggio allo stadio pontederese, e mercoledì 17 l’inizio degli allenamenti. In queste due settimane, durante le quali saranno disputate alcune amichevoli ancora da ufficializzare, la squadra alloggerà all’hotel Il Poeta a Santa Maria a Monte. L’attenzione di questi giorni è comunque rivolta ai movimenti di mercato per capire se per la data del ritiro l’allenatore Alessandro Agostini avrà a disposizione altri calciatori. Nei giorni scorsi si è unito alla lista il centrocampista Federico Marrone, classe 2004, giànella recente stagione (7 presenze, di cui 1 da titolare) e che ha prolungato di un altro anno.