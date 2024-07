Giovedì la finalissima Grotta Giusti-Le Case

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 7 luglio 2024)o Le. Ecco le finaliste dell’edizione 2024 del Torneo dei rioni di Monsummano. La manifestazione è giunta alla: manca soltanto l’ultimo atto per capire chi potrà appuntarsi sul petto lo scudetto del rione più forte. La sfida finale si giocheràprossimo, 11 luglio, in notturna allo stadio Strulli, che sicuramente verrà preso d’assalto dagli appassionati di calcio monsummanesi, così come è successo nelle gare fin qui disputate. Passo indietro e ripercorriamo le ultime tappe della manifestazione. Lasi è qualificata al match finale, battendo per 1-0 il rione Centro, nella semifinale disputatasera. La gara è stata accesa e vibrante dall’inizio alla fine, con tante emozioni vissute dal pubblico presente.