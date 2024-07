Ginnastica artistica Levantesi e Lodadio i grandi esclusi per le Olimpiadi Si punta sullo zoccolo duro entra uno specialista prezioso

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 7 luglio 2024) Yumin Abbadini, Nicola Bartolini, Lorenzo Minh Casali, Mario Macchiati, Carlo Macchini: questa è la formazione, in rigoroso ordine alfabetico, che rappresenterà l’Italia alledi Parigi 2024. La nostra Nazionale dimaschile tornerà ai Giochi dopo addirittura dodici anni di assenza e proverà a brillare nella gara a squadre, forte degli eccellenti risultati ottenuti negli ultimi anni, come il doppio podio agli Europei (oro nel 2023 e bronzo nel 2024). Il DT Giuseppe Cocciaro è giunto alla sua decisione al termine degli Assoluti andati in scena a Cuneo, selezionando un quintetto su cui si è ragionato parecchio:re su uomini solidi su tutti gli attrezzi per cercare la magia da brividi nel team event o trovare spazio per degli specialisti di rango in grado di lottare per le medaglie su più attrezzi? Si è cercato di bilanciare un po’ la situazione, salvaguardando principalmente il gruppo, la cui compattezza è il vero punto di forza del Bel Paese.