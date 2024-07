Gianni Molaro presenta per la prima volta la collezione Noble Vanité dedicata a tutte le donne

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di domenica 7 luglio 2024) Una creatività che non conosce confini in grado di emozionaredopo. Il “mago della sposa”, ma anche lo “stilista dei record” grazie ai suoiti da guiness; suo infatti è il velo da sposa più lungo del mondo, l’abito più costoso e l’abito più largo, propone ora una linea di abiti eleganti.stupisce infatti nuovamente il suo fedele pubblico lanciando per la, nella storia della sua couture, un’interadi abiti da sera.è questo il nome delle raffinate proposte Spring/Summer 2025, dedicate ale. Un inno di amore all’universo femminile fonte di ispirazione creativa continua per il talentuoso couturier che da sempre ama vestire qualsiasi fisicità.