FOTO ? Thuram esulta per le elezioni in Francia | Viva la Repubblica

(Di domenica 7 luglio 2024) Marcusnon è la prima volta che mostra al mondo il suo stato d’animo e le sue opinioni politiche. L’attaccante dell’Inter ha commentato il risultato dellein. SODDISFATTO – Lein, giunte al secondo turno, stanno vedendo un ribaltone dello scenario. Se durante la prima tornata, la destra stava nettamente in vantaggio per prendere le redini del Paese, al secondo tutto si sta ribaltando. Il nuovo fronte popolare di sinistra è in vantaggio, con il partito del presidente Emmanuel Macron al secondo posto. Terzo invece il Rassemblement National di Marine Le Pen. Un risultato elettorale che fa sorridere anche gli sportivi e in particolar modo il centravanti dell’Inter e della nazionale francese Marcus