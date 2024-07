Fabio Fognini saluta Wimbledon | Ai punti avrei vinto io Grazie a Sinner in Italia non si parla solo di calcio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 7 luglio 2024) Un esito amaro perche avrebbe sperato di raggiungere per la prima volta in carriera gli ottavi di finale a. La sconfitta in cinque set contro Roberto Bautista Agut è difficile da digerire, specialmente se si pensa all’interruzione per pioggia quandoera in vantaggio due set a uno e con l’inerzia dell’incontro a proprio favore. Lo slittamento al giorno successivo ha un po’ cambiato le carte in tavola e il ko si è concretizzato: “Sono dispiaciuto perché ho giocato bene e sto giocando bene. Ma lo sport è così. Aiio, nella boxeio. Il tennis dà e toglie. Non ho nulla da recriminarmi perché è un set a parte dove non si puòre di tennis perché era difficile giocare; lui è stato leggermente più solido e l’ha portata a casa.