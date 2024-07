F1 GP Gran Bretagna Hamilton | Pensavo di aver toccato il fondo e di non poter più vincere

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 7 luglio 2024) Lewistrionfa nelPremio di, scrivendo – ancora una volta – la storia della F1: “Nonper tanto tempo è una cosa dura per chiunque,diile di nonpiù tornare al successo in una gara“. “Non riesco a smettere di piangere – ammette – era dal 2021 che non trovavo una vittoria. Ho cercato di allenarmi e prepararmi a livello mentale ogni giorno peruna gara. Farlo nell’ultimoPremio dicon il team Mercedes è incredibile. È dura per chiunque – confessa il 44 – quando non si vince, ma la cosa importante è rialzarsi e stringere i denti anche quando pensi diraschiato il. In diversi momenti ho pensato di non essere più all’altezza diunpremio, invece oggi sono tornato qui, anche e soprattutto grazie al lavoro delle tantissime persone in fabbrica e al supporto dei tifosi“.