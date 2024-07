Elezioni in Francia Jordan Bardella dopo la sconfitta | È un risultato figlio di alleanze contro natura proseguiremo la nostra battaglia – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 7 luglio 2024) Non parla di, presidente di Rassemblement national, ma di una serata in cui «tutto comincia» per il suo partito e i suoi elettori. Certo è che ildell’estrema destra ha deluso i suoi leader e i suoi sostenitori. Le proiezioni subitoil voto danno Rn come terza formazione, dietro il blocco di sinistra di Jean-Luc Mélenchon e il gruppo Ensemble che raccoglie l’ex maggioranza presidenziale.punta il ditogli «scellerati» accordi di desistenza, collegio per collegio, tra sinistra e macroniani per sbarrare la strada alla destra.« È stata una campagna elettorale segnata dache volevano impedire ai francesi di esprimersi in maniera diversa, ma che non ha impedito al Rassemblement national di ottenere ilpiù importante della sua storia», ha detto ai suoi, davanti al comitato che appena mezz’ora prima si aspettava di festeggiare unben diverso, «purtroppo hanno avuto la meglio il blocco di sinistra e quello di Macron.