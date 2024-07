Doppi cittadini ai vertici dello Stato? Il dibattito aperto da Bardella in Francia

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di domenica 7 luglio 2024) Si possono escludere dalle posizioni “strategiche”persone cona cittadinanza per ragioni di sicurezza nazionale? Secondo Jordan, presidente del Rassemblement National, sì. Eralui a lanciare l’idea la scorsa settimana, in vista del primo turno delle elezioni di ieri che hanno visto i lepenisti affermarsi come prima forza politica in. Di fronte alle forti reazioni suscitate dall’annuncio, Marine Le Pen aveva chiarito su X che la restrizione riguarderà solo “alcune decine di posti di lavoro molto sensibili in posizioni strategiche nella difesa, nel nucleare o nell’intelligence, per esempio”. Fu la stessa Le Pen a farne una bandiera durante la campagna presidenziale del 2017, quando il partito si chiamava ancora Front National, salvo seppellirla dopo la sconfitta.