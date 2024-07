Caldo torrido in Emilia Romagna quando sarà il picco | le previsioni meteo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 7 luglio 2024) Bologna, 7 luglio 2024 – Inè in arrivo il. Da metà settimana infatti, le temperature subiranno un brusco aumento. Già da domani, lunedì 8 luglio, la massimadi 32 gradi. Ilperò dovrebbe essere tra giovedì 11 e venerdì 12 luglio, con temperature che sfioreranno i 36 e i 38 gradi, per poi riscendere lentamente nel fine settimana. Stabile la minima, chestabile tra i 21 e i 23 gradi. Seconda settimana di luglio: che tempo farà Dovrebbe essere invece nella norma la settimana dal 15 al 21 luglio perché è prevista una prevalenza di condizioni anticicloniche, anche se non si escludono temporanei fenomeni di instabilità per correnti umide atlantiche. Sono comunque attese precipitazioni leggermente inferiori alla media del periodo con temperature mediamente pari o di poco superiori alla norma climatologica.