Calciomercato com – De Vrij | Mi vedo ancora all’Inter Le richieste dall’Arabia e quanto chiede Marotta per cederlo|Mercato

(Di domenica 7 luglio 2024) 2024-07-06 23:43:00 Fa notiziariportato poco fa da.com: Il difensore di proprietà dell’Inter Stefan deè stato uno dei grandi protagonisti dell’ultimo quarto di finale di Euro 2024, quello vinto in rimonta dall’Olanda sulla Turchia grazie anche ad un gol del giocatore nerazzurro. Un colpo di testa perentorio che gli ha permesso di tornare a festeggiare una rete con la sua nazionale a distanza di 9 anni dall’ultima volta; una prodezza che ha convinto la Uefa ad assegnargli il premio di migliore in campo per il centrale classe ‘92, che mercoledì 10 luglio, a Dortmund, sfiderà l’Inghilterra di Bellingham per un posto nella finalissima del 14. LE DICHIARAZIONI – Intervistato da Sky Sport, Denon ha potuto esimersi dal commentare le recenti speculazioni di mercato che lo hanno visto al centro dell’interesse manifestato da alcuni formazioni del campionato saudita, in particolare l’Al-Ittihad, che nella prossima stagione potrebbe essere allenato dall’ex Milan Stefano Pioli, che ha condiviso col difensore olandese l’esperienza alla Lazio.