Cade dal muretto e muore davanti ai familiari tragedia a Portovenere

(Di domenica 7 luglio 2024) La Spezia, 7 luglio 2024 –. Un uomo di 60 anni è morto dopo essere caduto da undi piazza Spallanzani vicino alla chiesa di San Pietro. È successo ieri poco dopo le ore 23. Il 60enne stava trascorrendo una tranquilla serata di un sabato estivo a Porto Venere quando, dopo aver raggiunto piazza Spallanzani in quel momento affollata da tanti turisti e residenti, si è seduto con i propri cari su un. Forse per un malore o per una perdita di equilibrio l’uomo è caduto dalda un’altezza di circa sei metri riportando una grave contusione alla testa. Lanciato immediatamente l’allarme al 118 sul posto sono arrivati i soccorritori della Croce Rossa con automedica Delta 1. I soccorritori hanno cercato di salvare l’uomo con un massaggio cardiaco.