Buca del Palio Ecco il campo per il calcetto

(Di domenica 7 luglio 2024) Ladelsi arricchisce anche di unda. Si completa, così, il nuovo look di uno spazio centrale per l’intera comunità di Fucecchio, spazio che l’amministrazione comunale e la Consulta dello Sport hanno voluto riorganizzare e riqualificare dando così l’opportunità a bambini, ragazzi e adulti di riappropriarsi di un’area che può tornare a essere luogo di incontro e socialità. In occasione dell’inaugurazione, in programma giovedì 11 luglio alle 18,il primo torneo "in", promosso dall’associazione Papo#9 e riservato alla categoria Under 15. Interverranno la sindaca Emma Donnini, il vice sindaco e assessore allo sport Fabio Gargani, il presidente della Consulta dello Sport Alberto Beconcini e il presidente di Papo#9 Aps Gianluca Papini, accompagnato dai ragazzi dell’associazione.