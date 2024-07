Biden tira dritto | Soltanto il Signore può indurmi a mollare

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 7 luglio 2024) Joe: non intende "assolutamente abbandonare" la corsa alla Casa Bianca. "Lo farei solo se arrivasse e me lo chiedesse ilOnnipotente. Ma non arriva", ha detto secco nell’attesa intervista alla Abc, la prima dopo il disastroso dibattito con Trump. Nei 22 minuti davanti alle telecamere, il presidente si è definito il "più qualificato" per la presidenza e per vincere le elezioni, minimizzando i suoi problemi e negando di essere indietro nei sondaggi.?Insomma,ha ostentato sicurezza ed energia, ma non ha convinto tutti. La sua performance è stata sicuramente migliore di quella del duello tv, ma non ha fatto cambiare idea alla lunga lista di democratici e finanziatori che ne chiedono il ritiro. L’ultima a uscire allo scoperto è stata la deputata del Minnesota Angie Craig, la quinta a chiedere pubblicamente il passo indietro del presidente.