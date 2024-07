A tavola arrivano i pao de queijo brasiliani

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di domenica 7 luglio 2024) Il pão de, pane di formaggio in portoghese, è una ricetta tipica degli statidi Minas Gerais. La sua origine è incerta, presumibilmente la ricetta esiste dal XVIII secolo ed è divenuta molto popolare in Brasile negli anni cinquanta. Questi gustosi panini al formaggio sono il risultato di un preparato di amido di manioca (dolce e/o acida), uova, sale, latte, olio vegetale e formaggi di latte di mucca, di consistenza morbida ed elastica.Diverse sono le ricette e gli ingredienti, soprattutto il tipo di formaggio, sono molto variabili a seconda delle usanze del luogo. In alcune si usa la fecola dolce, in altre quella acida, in altre ancora entrambe. Anche il formato può assumere diverse caratteristiche, dal panino sferico a quello di tipo cilindrico a medaglione.