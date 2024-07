11 libri che hanno vinto il Premio Strega da leggere o rileggere quest' estate

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di domenica 7 luglio 2024) Ildia tornata è andato a Donatella Di Pietrantonio con L'età fragile di Einaudi con 189 voti. «Dedico ilalla Fondazione Bellonci, agli amici della domenica che l’votata e non votata, ai compagni di viaggio, all’editore. Il libro è un grande lavoro di squadra, fatto con professionalità e amore. Prometto che userò la mia voce scritta e orale in difesa di quei diritti per cui la mia generazione di donne ha lottato e che oggi non trovo così scontati». Il libro racconta di una famiglia sospesa nel segreto del trauma, parole mai dette rinchiuse nel cuore di una montagna d’Abruzzo che è insieme psiche e paesaggio. In particolare, L'età fragile racconta del «delitto del Morrone»: due ragazze in escursione sulla Maiella furono trucidate da un pastore, fatti che traumatizzarono la vita della protagonista, Lucia.