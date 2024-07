Wimbledon 2024 Djokovic risolve il problema Popyrin Rune si salva Zverev ok Medvedev fa fuori Struff

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 6 luglio 2024) Il tabellone maschile diha completato il quadro degli ottavi di finale, nonostante anche oggi il meteo non sia stato troppo clemente. Ma non ha fermato Novak, che parte a rilento con Alexeyper poi far valere la legge del più forte e chiudendo la sua contesa in quattro set. Ora per il serbo un nuovo test interessante, ancor di più con Holger: il danese però ha faticato parecchio con il francese Quentin Halys, crollato dopo quattro set ad alta intensità. Per Lorenzo Musetti ci sarà invece il francese Giovanni Mpetschi Perricard, che sfodera un’altra prestazione balistica da applausi con Emil Ruusuvuori, mettendo la firma su 27 aces; per l’azzurro sarà la seconda volta contro il giovane transalpino, riuscendolo a sconfiggere in due tiebreak a Stoccarda.