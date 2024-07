’Union Gravel’ in bici tra strade bianche e piste ciclabili

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 6 luglio 2024) Dopo il successo della prima edizione, tornerà anche quest’anno l’appuntamento con la Union Gravel, la manifestazione ciclistica trae le vie più nascoste dei territori comunali di Copparo, Riva del Po e Tresignana. La gravel ride nell’edizione 2023 ha visto alla partenza ben 260 iscritti e ha riscosso grande apprezzamento: tant’è che verrà riproposta ed è già stata fissata la data del 12 ottobre per l’evento promosso dalle dei Comuni Terre e Fiumi in collaborazione con il Comune di Copparo, il Comune di Tresignana, il Comune di Riva del Po, Destinazione Romagna, e che sarà ancora curato da Witoor che vanta una pluriennale esperienza nell’organizzazione di eventi cicloturistici. Prossimamente verranno comunicate le modalitù di iscrizione, ma sul sito Terre e Fiumi da Vivere sono già riportate le prime notizie: i partecipanti potranno scegliere uno dei tre tracciati (due da 50 chilometri, oppure quello da 100 chilometri) e lungo i percorsi non mancheranno, come lo scorso anno, punti di ristoro per rifocillarsi durante il tragitto.