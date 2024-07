Trento morta in strada | il corpo di Donia trovato sotto un cavalcavia

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 6 luglio 2024) In un tranquillo pomeriggio di luglio, l’ombra di una tragedia si è abbattuta su. Era venerdì 5 luglio quando un passante ha fatto una scoperta sconvolgente: ilsenza vita diSalhi, una ventisettenne di origini marocchine, giaceva in un anfratto nella boscaglia,ilferroviario San Lorenzo, lungo corso Buonarroti. La scena del ritrovamento era di una tristezza indicibile. Ildi, steso in un giaciglio ricavato tra i cespugli vicino alle barriere protettive che separano i binari del treno dalla vegetazione, era in un luogo difficilmente accessibile. Solo una stretta scaletta conduceva alla piazzetta che ospita la struttura dismessa dell’ex Casino di Tiro al Bersaglio. Le autorità, prontamente avvisate, sono arrivate sul posto: la volante della polizia di Stato, la squadra mobile e i sanitari.