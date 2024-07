Superlavoro a Hensemberger e Mapelli

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 6 luglio 2024) Per le famiglie è vissuto come motivo di stress, per i ragazzi può essere un’occasione per approfondire qualche materia scivolata nel turbinio generale di verifiche e interrogazioni. Sono 320 gli studenti dell’con giudizio sospeso (su 1600 studenti), da una a tre materie, per cui la scuola ha organizzato 40 corsi di recupero, per una media di 10 studenti frequentanti ciascuno proposti dalla fine della scuola fino a metà luglio. Ogni corso offre 8 ore di lezione. "Per chi ha alcune lacune la proposta della scuola basta a rimettersi in pista – spiega la vicepreside Eleonora Ceriani – anche perché durante l’anno offriamo diversi sportelli di recupero, perciò i ragazzi hanno parecchie opportunità per colmare le lacune già a scuola.