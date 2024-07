Starmer ' giudicateci da fatti la crescita è la priorità'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 6 luglio 2024) "Vogliamo essere giudicati dai, non dalle parole": così il nuovo premier britannico Keirnella prima conferenza stampa dopo il consiglio dei ministri d'esordio.ha parlato della necessità di "attuare il cambiamento da parte di un Labour che è cambiato" a partire da un piano per il rilancio della "dell'economia" da delineare martedì. Ha poi detto che visiterà Scozia, Galles e Irlanda del Nord, notando come il suo governo abbia "un mandato pieno", essendo "il primo partito in Inghilterra, Scozia e Galles". Ha infine aggiunto di aver chiarito cosa attenda dai ministri in termini di condotta ed efficienza. .