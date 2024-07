Sardegna scontro moto e auto | 3 morti

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 6 luglio 2024) 18.16 Tree due feriti è il bilancio di un grave incidente avvenuto a Paulilatino, in provincia di Oristano, in cui si sono scontrate duee un'. Tutticiclisti le tre vittime, si tratterebbe di giovani,tra i 27 e i 30 anni,in gita in comitiva verso il lago. L'incidente si è verificato sulla provinciale 11, all'altezza del campo di calcio. L'impatto innescato un gigan-esco incendio che ha richiesto l'intervento di due canadair, due Super Puma e un elicottero. Sul posto carabinieri, 118,vigili del fuoco,polizia stradale.