Rifiuti nell’ex Cava nulla osta Si cercano soluzioni al caos traffico

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 6 luglio 2024) Ci sono più i dubbi che certezze tra i residenti nelle tre comunità di Grumello, Pizzighettone e Acquanegra Cremonese per il progetto, proposto da una nota acciaieria del territorio, che vorrebbe bonificare e poi realizzare una discarica diindustriali non pericolosidi Cascina Angiolina. Circa 150 persone arrivate dai tre centri abitati hanno partecipato giovedì sera all’assemblea pubblica promossa dall’amministrazione comunale di Grumello insieme al sindaco Marilena Visigalli nella Sala Conferenze di Cascina Castello. Arrivato sui tavoli della Provincia già da qualche mese, il progetto deve essere approvato o bocciato dall’ente entro il prossimo 30 agosto. Non mancano di certo i dissensi da parte delle comunità. Parte di questi sono emersi durante la serata che ha visto la partecipazione dei sindaci dei comuni Luca Moggi, Marilena Visigalli, Oreste Bricchi, di alcuni consiglieri e, via streaming, del consulente del Comune di Grumello per il progetto di bonifica, ingegner Filippo Mutti, dello studio Risorse e Ambiente Brescia.