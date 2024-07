Premio Comuni Ricicloni Raccolta dell’umido | la campagna fa centro

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 6 luglio 2024) Ladi sensibilizzazione "Fai la tua parte. Quella giusta", promossa dal Rab BioPiattaforma, si aggiudica il riconoscimentoda parte del Consorzio Italiano Compostatori. Unottenuto grazie ai dati del monitoraggio puntuale sulladella frazione umida (forsu) condotto ogni quadrimestre da ZeroC, la società interamente pubblica che gestisce l’impianto di via Manin. Laè nata per sensibilizzare i cittadini sulla correttae sull’importanza di migliorarne la qualità e ha preso il via dalla misurazione della qualità della frazione in ingresso alla biopiattaforma. In questo ambito, particolare importanza assumono le campagne di monitoraggio della qualità dei rifiuti che Gruppo Cap e ZeroC, insieme al Consorzio Italiano Compostatori in qualità di partner tecnico, conducono ogni sei mesi per analizzare l’umido conferito all’impianto di trattamento della BioPiattaforma, misurando e quantificando la presenza di materiale non compostabile nello scarto organico.