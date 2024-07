Nell’addio di Kroos le scuse a Pedri | Perdonami non volevo farti male

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 6 luglio 2024) Ieri sera l’ultima partita di Toni. Lo aveva detto, l’Europeo di casa era l’ultima competizione per lui che ha già detto addio al Real Madrid. Oggi i consueti ed emozionanti saluti che lascia il calcio definitivamente. Purtroppo il dio del calcio si è distratto un attimo durante i supplementari. Le parole disu Instagram “29/09/2023 il mio telefono squilla. A chiamare è Julian Nagelsmann. Mi chiede: “torna in nazionale”. Primo pensiero nella mia mente: “Non fare lo stupido!” Primo pensiero nel mio cuore: “cazzo sì!” Il cuore ha deciso. Il mio primo pensiero stamattina 7/6/2024: sono felice di averlo fatto. Nonostante tutta la tristezza e il vuoto in me dal fischio di ieri. Non mi aspettavo che in così poco tempo fosse possibile avere una possibilità davvero realistica di vincere il titolo ed essere di nuovo i migliori! Ecco perché sono molto orgoglioso di quello che ha fatto questa squadra! E dovrebbe esserlo di nuovo tutta la Germania.