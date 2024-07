Lo sportello per il lavoro apre ai Gigli | Domanda e offerta si incontrano

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 6 luglio 2024) I servizi per l’impiego di Arti arrivano per la prima volta in un centro commerciale. Dal 9 luglio a Ientra in funzione in via sperimentale lomobiledell’Agenzia regionale toscana per l’impiego. È ospitato nell’area co-working al primo piano del centro lungo il Cammin dei. Un luogo dove poter trovare risposte per chi è in cerca di occupazione. Il nuovo spazio sarà aperto per il mese di luglio ogni martedì dalle 9.30 alle 13 e dalle 14 alle 18, mentre dal mese di agosto l’apertura è prevista due volte al mese: il primo e terzo martedì con gli stessi orari. L’obiettivo principale è infatti agevolare la diffusione delle numerose offerte didel territorio di riferimento e la comunicazione degli eventi dedicati all’incontro tra