LIVE MotoGP GP Germania 2024 in DIRETTA | via al Q1!

(Di sabato 6 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.50 BANDIERA VERDE! VIA AL Q1. 10.47 Al via del Q1 ci saranno Miller, Raul Fernandez, Marc Marquez, Quartararo, Augusto Fernandez, Zarco, Marini, Nakagami, Bezzecchi, Gardner, Bradl e Mir. 10.45 Alle 10.50 andrà in scena il Q1, con tanti big che si giocheranno i due posti per accedere al Q2. 10.43 Miglior giro quindi fatto registrare da Miguel Oira in 1:20.353 davanti a Martin, Vinales, Bagnaia e Marquez. Un tempo, quello del portoghese, superiore di sette decimi a quello di ieri di Vinales. 10.41 BANDIERA A SCACCHI! Terminano le FP2. 10.40 Gomme di oltre quindici giri per Bagnaia che sta facendo un po’ di ritmo e non va lontano dai tempi di Oira. 10.38 Ha ricominciato a girare Bagnaia in questi ultimi due minuti di sessione.