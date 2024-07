Incidente a Ferrara sulla Provinciale | auto contro moto un morto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 6 luglio 2024), 6 luglio 2024 – Unciclista stamattina intorno alle 10verso Scortichino a Bondeno nel Ferrarese, èdopo essersi scontrato all’incrocio con via Guattarella con un’guidata da un anziano. La vittima è Davide Lamborghini, 52 anni, residente a Reno Centese, frazione di Cento nel Ferrarese. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione locale per i rilievi e la polizia locale per aiutare a governare la viabilità. Nello stesso tratto stradale, ma a qualche centinaio di metri di distanza, lo scorso sabato si era verificato un altrodove eraun giovane di 19 anni investito da un’. Soltanto una sfortunata coincidenza perché l’arteria, lunga una ventina di chilometri, è in buone condizioni.