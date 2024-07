In bici per ricordare Giovanni Iannelli

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 6 luglio 2024) Prato, 6 luglio 2024 – La quarta edizione della pedalata in memoria disi è svolta con grande partecipazione e commozione, partendo da Piazza del Duomo a Prato e concludendosi davanti al murale che lo ricorda a Carmignano. Un evento che non è solo un momento di commemorazione, ma anche un'occasione per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla sicurezza dei ciclisti sulle strade. Incletta per ricodareAlla partenza la sindaca Ilaria Bugetti ha salutato i partecipanti, tra cui i giovani ciclisti della Società Sportiva Milleluci di Casalguidi, squadra in cuiaveva militato. La manifestazione ricorda il promettente giovane ciclista, tragicamente scomparso in Piemonte all'arrivo di una gara.