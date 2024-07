Il futuro di De Vrij | l’Al-Ittihad interessato l’Inter fissa il prezzo – CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 6 luglio 2024) Ildi Stefan Dealè avvolto nell’incertezza. Dopo sei stagioni con i nerazzurri, il difensore olandese potrebbe essere destinato ad un nuovo capitolo. MERCATO – L’Arabia Saudita, in particolare, ha mostrato un forte interesse per Stefan De. La possibilità che Stefano Pioli, che ha già allenato il difensore ai tempi della Lazio, prenda le redini del club saudita rende l’operazione ancora più probabile. Nonostantenon abbia ufficialmente messo l’olandese sul mercato, ha comunqueto unindicativo per il suo cartellino. Secondo il Corriere dello Sport,potrebbe accettare un’offerta intorno ai 10 milioni di euro. Devicino all’Arabia, soldi utili per arrivare ad un altro difensore PLUSVALENZA – Stefan Deera arrivato alnell’estate del 2018 a parametro zero dalla Lazio, e per questo motivo, qualsiasi cifra ottenuta dalla sua vendita sarebbe considerata una plusvalenza netta per il club.