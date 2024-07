Gp d’Inghilterra le Mercedes di Russell e Hamilton prime nelle libere La Ferrari quarta e sesta

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

Le duedi Georgee Lewissi piazzano in testa alla terza sessione di provedel Gp di Gran Bretagna sul circuito di Silverstone, con diverse precipitazioni, pista umida e freddo e con Pierre Gasly che va subito fuori e Valterri Bottas che si è girato. Primocon il tempo di 1.37.529 seguito da. Terza la McLaren di Lando Norris eladi Carlos Sainz, seguito dalla Red Bull di Max Verstappen e dall'altra rossa di Charles Leclerc. Settima la McLaren di Oscar Piastri mentre a chiudere la top ten ci sono l'Aston Martin di Fernando Alonso, la Red Bull di Sergio Perez e la Haas di Nico Hulkenberg. (Fonte Adnkronos) Foto Scuderia– X